Pri stavaní mája zahynul nemecký tínedžer

Tínedžer pomáhal v jame, do ktorej mal byť máj umiestnený.

Berlín 16. apríla (TASR) - Pri stavaní mája v obci na západe Nemecka zahynul v nedeľu 15-ročný chlapec. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom informovala agentúra DPA.



K nehode došlo v obci Nierendorf, južne od spolkového mesta Bonn v Severnom Porýnsku-Vestfálsku, kde sa pred miestnou požiarnou stanicou zhromaždila skupina mladých ľudí, aby tu postavila máj.



Tínedžer pomáhal v jame, do ktorej mal byť máj umiestnený. Zo zatiaľ nevyjasnených príčin však strom skĺzol, pričom chlapec utrpel vážne zranenia, uviedla polícia.



Chlapec zomrel krátko na to, ako ho previezli do nemocnice v Bonne.



Prípad začala vyšetrovať miestna polícia.