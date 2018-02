Pri streľbe v USA utrpel zranenia jeden človek

Nejde o prvú mimoriadnu udalosť, ku ktorej pri vstupe do komplexu NSA došlo.

Washington 14. februára (TASR) - Jedna osoba utrpela zranenia pri streľbe, ku ktorej došlo na základni Fort Meade v americkom štáte Maryland, kde má sídlo Národná bezpečnostná agentúra (NSA). Informovala o tom spravodajská televízia NBC News.



"Polícia NSA a miestne bezpečnostné zložky sa zaoberajú incidentom, ku ktorému došlo dnes ráno pri jednom z chránených vjazdov do areálu NSA. Situácia je pod kontrolou a bezpečnostné riziká pominuli," uviedol vo vyhlásení hovorca NSA Chris Augustine.



Incident sa odohral krátko pred 07.30 h miestneho času (13.30 h SEČ). Na záberoch, ktoré sa NBC podarilo získať, je vidno čierne SUV s viackrát prestreleným predným sklom, ktoré pravdepodobne narazilo do betónového zátarasu. Na zemi ležal spútaný muž obklopený príslušníkmi polície.



O incidente bol informovaný Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ktorý vyslal na miesto svojich pracovníkov. So situáciou vo Fort Meade bol oboznámený aj americký prezident Donald Trump.



Nejde o prvú mimoriadnu udalosť, ku ktorej pri vstupe do komplexu NSA došlo. V marci 2015 sa do areálu pokúšali na ukradnutom SUV preniknúť dvaja muži. Príslušníci polície NSA jedného z nich zastrelili a druhého zranili.