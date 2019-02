Pri sýrskej Rakke objavili doteraz najväčší masový hrob

Odhalenie masového hrobu vo Fuchajche by mohlo pomôcť identifikovať ďalších z tisícov ľudí, ktorých osud je neznámy.

Rakka 21. februára (TASR) - Na poľnohospodárskom pozemku, 60 centimetrov pod zemou, sa neďaleko sýrskeho mesta Rakka nachádza masový hrob približne s 3500 obeťami skupiny Islamský štát (IS). Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Masový hrob na predmestí Fuchajcha objavili ešte minulý mesiac, vyše roka po tom, ako Američanmi podporované sily opätovne dobyli Rakku z rúk džihádistov.



Na jednej strane pozemku už členovia civilnej ochrany vykopali viac ako 120 tiel. "To sú individuálne hroby, ale tam za nami pri stromoch sú masové hroby tých, ktorých popravil Dáiš (Islamský štát)," uviedol 56-ročný forenzný asistent Asad Muhammad. "Je tam odhadom 2500-3000 tiel a 90-1100 tiel v individuálnych hroboch, takže celkovo najmenej 3500," dodal.



Pri tomto severosýrskom meste zatiaľ objavili osem iných masových hrobov vrátane jedného nazývaného "Panoráma", z ktorého exhumovali viac ako 900 tiel.



"Fuchajcha je najväčším hrobom, odkedy skupina IS prišla do Rakky," dodal Muhammad.



Pobočka civilnej ochrany v Rakke exhumovala od januára 2018 viac ako 3500 tiel. Približne 560 z nich sa dalo identifikovať a prevzali si ich rodiny.



Odhalenie masového hrobu vo Fuchajche by mohlo pomôcť identifikovať ďalších z tisícov ľudí, ktorých osud je neznámy. Sú medzi aj cudzinci, ktorí boli v zajatí IS, dodáva AFP.