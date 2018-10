Pri tichomorskom pobreží Mexika vznikol mohutný hurikán Willa

Hurikán sprevádza vietor s rýchlosťou približne 220 km/h. K pobrežiu Mexika by mal doraziť v utorok popoludní alebo večer miestneho času.

Mexiko 22. októbra (TASR) - K tichomorskému pobrežiu Mexika sa blíži hurikán Willa, ktorý v noci na pondelok v priebehu niekoľkých hodín dosiahol až štvrtú z piatich kategórií. Americké Národné stredisko pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami varovalo pred prívalovými dažďami a rozsiahlymi záplavami, uviedla agentúra Reuters.



Hurikán Willa sprevádza vietor s rýchlosťou približne 220 km/h. K pobrežiu Mexika by mal doraziť v utorok popoludní alebo večer miestneho času.



Podľa NHC hurikán "naďalej rýchlo silnie" a pravdepodobne sa stane hrozbou pre ľudské životy. V nedeľu popoludní sa nachádzal asi 362 kilometrov juhozápadne od mysu Cabo Corrientes ležiaceho na pobreží mexického štátu Jalisco. NHC odhaduje, že do štátov Jalisco, Nayarit a Sinaloa môže priniesť zrážkové úhrny od 125 do 380 milimetrov.



Naopak slabnúť začala tropická búrka Vicente, ktorá sa vytvorila v sobotu v Tichomorí pri južnom pobreží Mexika a v nedeľu sa nachádzala približne 370 kilometrov juhovýchodne od mesta Acapulco. Hoci sa z nej stane tropická tlaková níž, hrozbou stále môžu byť výdatné zrážky.