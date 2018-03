Pri tureckých útokoch zomrelo okolo 36 členov sýrskych provládnych síl

Bombardovanie severovýchodných predmestí Afrínu zacielené na provládne sily bolo najintenzívnejšie od 20. februára, keď sily vstúpili do enklávy, aby podporovali Kurdov čeliacich tureckej ofenzíve.

Bejrút 3. marca (TASR) - Pri tureckých leteckých útokoch na kurdskú enklávu Afrín v severnej Sýrii zahynulo v sobotu najmenej 36 príslušníkov sýrskych provládnych síl. Informovalo o tom Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Bombardovanie severovýchodných predmestí Afrínu zacielené na provládne sily bolo najintenzívnejšie od 20. februára, keď tieto sily vstúpili do enklávy, aby podporovali Kurdov čeliacich tureckej ofenzíve. Desiatky provládnych bojovníkov sú zrejme uväznené pod troskami zničených budov.



Od 20. februára tak stúpla bilancia členov provládnych milícií zabitých Tureckom a spojeneckými povstalcami na 58, odhaduje SOHR so sídlom v Británii. Najnovšie správy zatiaľ Ankara ani Damask nekomentovali, uvádza agentúra DPA.



Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) začali ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín 20. januára. Ankara ňou otvorila nový front v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne.



Afrín kontrolujú kurdské milície YPG, ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti IS. Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku, kde bojuje za väčšiu autonómiu, zakázaná.



Sýrska vládna agentúra SANA informovala, že turecká armáda v posledných dňoch vystupňovala svoje bojové aktivity. SANA upozornila, že Turecko tým porušuje rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN o prímerí schválenú 24. februára.



Počítalo sa v nej s 30-dňovým prímerím, ktoré je určené na evakuáciu civilistov z bojových zón a na dodávku humanitárnej pomoci. Turecko trvá na tom, že text rezolúcie sa nevzťahuje na boj proti teroristom, čím ospravedlňuje pokračovanie ťaženia tureckých jednotiek proti YPG.



Rezolúcia vznikla a bola prijatá najmä v súvislosti so situáciou vo Východnej Ghúte, kde sýrska armáda a jej spojenci bojujú proti povstalcom, ktorí toto územie ovládajú.