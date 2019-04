Pri útokoch militantov z IS zahynulo takmer 30 sýrskych vojakov

IS prišiel v druhej polovici marca o východosýrsku dedinu Bághúz - posledné územie, ktoré v Sýrii ovládal.

Bejrút 20. apríla (TASR) - Najmenej 27 príslušníkov sýrskych ozbrojených síl zahynulo pri útokoch militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ku ktorým došlo v priebehu 48 hodín v sýrskej púšti. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na ľudskoprávnu organizáciu SOHR.



Podľa SOHR sú medzi obeťami útokov aj štyria vysokopostavení predstavitelia sýrskej armády.



K zodpovednosti za útoky sa prostredníctvom spriaznenej tlačovej agentúry Amák prihlásil Islamský štát.



IS prišiel v druhej polovici marca o východosýrsku dedinu Bághúz - posledné územie, ktoré v Sýrii ovládal. Jeho bojovníci sa avšak stiahli do púštnych a horských oblastí Sýrie a Iraku, odkiaľ podnikajú výpady proti jednotkám sýrskej armády a ich spojencom, napísala AFP.