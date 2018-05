Pri útokoch na tri kostoly v Indonézii zahynulo najmenej 9 ľudí

Jednu z bômb odpálil samovražedný útočník vydávajúci sa na jedného z veriacich, informovala miestna polícia.

Jakarta 13. mája (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo o desiatky ďalších utrpeli zranenia pri sérii bombových útokov, ktorých terčom sa v nedeľu ráno stali tri kostoly v indonézskom meste Surabaja. Jednu z bômb odpálil samovražedný útočník vydávajúci sa na jedného z veriacich, informovala miestna polícia.



K prvému útoku došlo okolo 7.30 h miestneho času počas nedeľňajšej omše v rímskokatolíckom kostole sv. Márie, kde prišli o život štyria ľudia vrátane predpokladaného bombového útočníka, povedal novinárom hovorca polície Frans Barung Mangera. Medzi 40 zranenými sú podľa neho aj dvaja policajti, informuje agentúra AP.



Druhý výbuch nastal o niekoľko minút neskôr v protestantskom kostole, kde zabil dvoch ľudí. Ďalšie dve obete na životoch hlásili po explózii v kostole kresťanského letničného hnutia, dodal Mangera s tým, že jeden človek podľahol zraneniam v nemocnici.



Televízne zábery zachytávali horiace autá pred jedným z kostolov a policajtov zrejme sa snažiacich zneškodniť niečo, čo vyzeralo ako nevybuchnuté zariadenie, uviedla agentúra DPA.



Surabaja, metropola provincie Východná Jáva, je druhým najväčším mestom Indonézie. Podľa indonézskej spravodajskej služby má tamojšie útoky na svedomí pravdepodobne skupina Jemaat Ansharud Daulah (JAD), spojená s džihádistickou skupinou Islamský štát (IS). Vodcu JAD v súčasnosti súdia za útok z roku 2016 z Jakarty.



Nové útoky v Indonézii, najväčšej prevažne moslimskej krajine sveta, prišli niekoľko dní po tom, ako tamojšia polícia ukončila násilnosti a rukojemnícku drámu vo väznici pri Jakarte, pri ktorých zahynulo päť ľudí. K zodpovednosti sa prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS).



Indonézia podniká zákroky proti militantom od bombových útokov radikálov spojených s al-Káidou na ostrove Bali, ktoré si v roku 2002 vyžiadali 202 mŕtvych. V uplynulých rokoch krajina čelí novej hrozbe, keď vzostup IS na Blízkom východe povzbudil aj miestnych militantov.