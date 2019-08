Pri útoku al-Káidy v južnom Jemene zahynulo 20 vojakov

Útočníci podľa dostupných informácií napadli základňu Mahfad v provincii Abjan, na ktorej následne zotrvali niekoľko hodín až do príchodu vládnych posíl.

Saná 2. augusta (TASR) - Životy najmenej 20 vojakov si v piatok vyžiadal útok príslušníkov teroristickej siete al-Káida na vojenskú základňu na juhu Jemenu. S odvolaním sa na vyhlásenia troch predstaviteľov miestnych bezpečnostných zložiek o tom písali agentúry AFP a AP.



Stalo sa tak len deň po tom, ako si vo štvrtok útok šiitských povstalcov - húsíjov - na vojenskú prehliadku v meste Aden vyžiadal 60 obetí na životoch. Ďalších 13 policajtov medzitým zahynulo pri útoku samovražedného atentátnika, ktorý sa s vozidlom naloženým výbušninami vrútil do brány policajnej stanice krátko pred raňajším nástupom policajtov do služby.



"Útočníci z al-Káidy využili to, čo sa stalo (vo štvrtok) v Adene, a zaútočili na základňu Mahfad," uviedol zdroj AFP. Dodal, že na miesto boli "vyslané posily" a útočníci boli "zabití, alebo zahnaní na útek s podporou letectva (Saudskou Arábiou vedenej) koalície".



Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie je od roku 2015 zapojená do občianskej vojny v Jemene, kde bojuje na strane medzinárodne uznávanej jemenskej vlády proti húsíom podporovaným Iránom.



Provincia Abjan sa v roku 2011 dostala pod kontrolu islamistov, ktorí tam vyhlásili Jemenský emirát al-Kaídy. V roku 2012 sa vládnym jednotkám podarilo islamistov v Abjane poraziť.