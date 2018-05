Pri útoku IS na armádu neďaleko Palmýry zahynulo najmenej 30 vojakov

K útoku došlo deň po tom, čo sýrske vládne sily po niekoľkých týždňoch vytrvalého bombardovania vyhnali džihádistov z ich poslednej enklávy na juhu Damasku.

Ammán 23. mája (TASR) - Najmenej 30 sýrskych vojakov a členov Iránom podporovaných milícií zahynulo v utorok po tom, čo bojovníci džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) zaútočili na vojenské stanovište neďaleko Palmýry na východe Sýrie. Informuje o tom agentúra Reuters.



Miestni obyvatelia uviedli, že militanti z IS nasadili samovražedných atentátnikov a obrnené vozidlá počas útoku, ku ktorému došlo na svitaní miestneho času blízko priehrady smerom na juhovýchod od tohto starovekého rímskeho mesta. Džihádisti prišli z úkrytov v rozsiahlej púštnej oblasti, ktorú predtým ovládali.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedlo, že pri útoku prišlo o život najmenej 26 vojakov bojujúcich za sýrsku vládu vrátane 17 Nesýrčanov, medzi ktorými sú Iránci. Sýrske provládne sociálne médiá zverejnili zoznam 16 dôstojníkov a vojakov, ktorí sú medzi obeťami či zranenými. Zároveň uviedli, že mená ďalších obetí overujú.



Islamský štát obsadil Palmýru počas sýrskej občianskej vojny dvakrát a zničil neoceniteľné artefakty, píše Reuters. Džihádistická organizácia, ktorú vlani vyhnali z väčšej časti údolia rieky Eufrat, v súčasnosti ovláda iba dva púštne oblasti na východe Sýrie. V roku 2014 obsadila aj tretinu územia susedného Iraku, vlani však bola v tejto krajine z veľkej väčšiny porazená.