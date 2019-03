Pri útoku na sýrske mesto Dúmá boli použité chemické zbrane

Zistenia priniesli už predbežné správy OPCW z júla minulého roka o náleze pozostatkov chlóru.

Haag 2. marca (TASR) - Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v piatok oznámila, že počas útoku na sýrske mesto Dúmá v apríli minulého roka bol použitý chlór. Informovala o tom agentúra AFP a pripomenula, že podľa svedkov zahynulo pri útoku 43 ľudí.



Dlho očakávaná správa OPCW uvádza, že "existujú dostatočné dôvody pre tvrdenie o použití zbraní s obsahom jedovatých chemikálií počas útoku 7. apríla minulého roka. Jedovaté chemikálie obsahovali reaktívny prvok chlór." Správa však nepotvrdila použitie nervovoparalytickej látky, čo podľa AFP vyhlasovali niektoré strany zapojené do konfliktu.



OPCW so sídlom v Haagu v správe napísala, že do obytného bloku v meste Dúmá boli zrejme zhodené dve bomby s chlórom.



Zistenia priniesli už predbežné správy OPCW z júla minulého roka o náleze pozostatkov chlóru. Príslušníci misie OPCW miesto útoku osobne navštívili a odobrali vzorky, ktoré boli podrobené analýze.



Západné štáty zo zodpovednosti za útok v meste Dúmá, ležiacom neďaleko sýrskej metropoly Damask, obvinili sýrsky režim prezidenta Bašára Asáda.