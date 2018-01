Pri útoku Talibanu v afganskej provincii zabili policajného šéfa

Do boja proti džihádistom z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) sa v okrese Haska Mejna zapojili pozemné aj vzdušné sily, pričom zabili desiatky militantov.

Kábul 2. januára (TASR) - Militanti z hnutia Taliban zabili v pondelok neskoro večer pri útoku v západoafganskej provincii Faráh okresného policajného šéfa. Informoval o tom v utorok hovorca provinčného policajného šéfa Ikbál Bahír.



Pri útoku v okrese Pušt Ród utrpeli zranenia dvaja ďalší policajti.



K zodpovednosti za útok sa prostredníctvom hovorcu Zabíulláha Mudžáhida prihlásilo hnutie Taliban.



V inom pondelkovom prípade v okrese Haska Mejna vo východoafganskej provincii Nangarhár, počas boja medzi afganskými bezpečnostnými silami a povstalcami, zahynul najmenej jeden civilista a ďalších 14 utrpelo zranenia. Oznámil to hovorca provinčného guvernéra Attaulláh Chúgjání.



Do boja proti džihádistom z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) sa v okrese Haska Mejna zapojili pozemné aj vzdušné sily, pričom zabili desiatky militantov, dodal hovorca.



Medzi zranenými civilistami sa nachádzali ženy aj deti, dodal hovorca miestnej nemocnice Inamulláh Míachjál.