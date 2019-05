Pri väzenskej vzbure zahynulo 32 väzňov a traja strážcovia

Väzni boli vyzbrojení nožmi a inými ostrými predmetmi.

Dušanbe 20. mája (TASR) - Životy troch strážcov a desiatok väzňov si vyžiadala vzbura, ktorá vypukla v trestaneckej kolónii s maximálnym stupňom stráženia v tadžickom meste Vachdat, ležiacom približne 25 kilometrov východne od metropoly Dušanbe. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo spravodlivosti.



V kolónii sú umiestnení trestanci odsúdení za náboženský extrémizmus vrátane militantov teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Nepokoje sa začali v nedeľu večer, keď zhruba 30 väzňov odpykávajúcich si trest za členstvo v IS vzalo trojicu strážcov za svojich rukojemníkov a zavraždilo ich.



Väzni boli vyzbrojení nožmi a inými ostrými predmetmi. Nemenovaný zdroj pre Reuters povedal, že pri nepokojoch zomrelo 29 väzňov. Podľa ministerstva spravodlivosti prikročili príslušné úrady k "ráznym opatreniam zameraným na stabilizovanie situácie". Daný rezort tvrdí, že situácia je už pod kontrolou a začalo sa vyšetrovanie incidentu.



Tlačová agentúra AP s odvolaním sa na miestne zdroje spresňuje, že zabitých väzňov je 32.



Internetové stránky tadžickej opozície v zahraničí uvádzajú, že medzi väzňami bolo mnoho obetí, dodáva stanica Slobodná Európa. Tieto zdroje ďalej tvrdia, že Zajd Saidov - podnikateľ a líder nezaregistrovanej strany Nový Tadžikistan, ktorý si v rovnakej kolónii odpykáva 26-ročný trest - nebol počas vzbury zranený.



Saidova odsúdili v decembri 2013 za finančné podvody, mnohoženstvo a sexuálne vzťahy s neplnoletou osobou.



Podľa svedectva manželiek niektorých väzňov, ktoré sa práve vtedy nachádzali v oddelenom bloku väzenského zariadenia pre súkromné návštevy, trvala streľba asi polhodinu. Miestni obyvatelia hovorili o prichádzajúcich sanitkách a policajných vozidlách.



IS sa prihlásil k zodpovednosti za inú väzenskú vzburu v Tadžikistane, ktorá si vlani v novembri vyžiadala 21 mŕtvych väzňov a dvoch strážcov. Incident sa stal v meste Chudžand na severe tejto stredoázijskej krajiny.