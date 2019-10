Pri výtržnostiach v Čile zomreli v zapálenom supermarkete traja ľudia

Santiago 20. októbra (TASR) - Traja ľudia zahynuli v nedeľu ráno v čilskom hlavnom meste Santiago pri požiari, ktorý v obchodnom dome založili rabujúci demonštranti. Informovala o tom agentúra AFP na základe oznámenia starostky Santiaga Karly Rubilarovej.



Nespokojní Čiľania, ktorých výtržnosti sa snažia upokojiť bezpečnostné jednotky, vyšli do ulíc metropoly už v piatok večer, keď vláda ohlásila zvýšenie cestovného na metro.



"Máme správy, že pri požiari v supermarkete zahynuli traja ľudia. Dvaja zhoreli na mieste a tretia osoba bola v kritickom stave prevezená do nemocnice, kde svojim popáleninám podľahla," povedala novinárom starostka.



Pre pokračujúce protesty sprevádzané násilím, vyčíňaním a rabovaním nariadili v sobotu večer čilské úrady v Santiagu celonočný zákaz vychádzania, vôbec prvý od roku 1990, keď bola v Čile obnovená demokracia.



V príslušných lokalitách bol zároveň nasadený "rozsiahly vojenský kontingent", uviedol generál Javier Iturriaga, ktorý momentálne dohliada na bezpečnosť v čilskom hlavnom meste.



Nepokoje v Santiagu vyvolalo zvýšenie cien cestovných lístkov, ktoré zdraželi z 800 na 830 pesos (1,05 €) za hodinovú jazdu metrom. Navyše, cestovné lístky zdraželi naposledy len nedávno, v januári tohto roka, a to o 20 centov.