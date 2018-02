Okolo 70 ľudí utrpelo zranenia, desiatky z nich previezli do nemocníc.

Ayce 4. februára (TASR) - Najmenej dve obete si vyžiadala zrážka osobného a nákladného vlaku v americkom štáte Južná Karolína, ku ktorej došlo v nedeľu v skorých ranných hodinách miestneho času. Ďalších okolo 70 ľudí utrpelo zranenia, desiatky z nich previezli do nemocníc.



Vyplýva to z informácií tlačových agentúr AP a DPA.



Podľa údajov, ktoré zverejnil prepravca, prevádzkovateľ osobného vlaku-spoločnosť Amrak, smerovala súprava s takmer 140 cestujúcimi a ôsmimi členmi posádky z New Yorku do Miami na Floride. Lokomotíva a viaceré z jeho vagónov sa vykoľajili.



Príčiny nešťastia, ktoré zatiaľ nie sú známe, objasní vyšetrovanie.