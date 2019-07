Pri zrážke vlaku s osobným autom zomreli v Česku štyria ľudia

Nehoda sa stala na železničnom priecestí zabezpečenom svetelnou signalizáciou bez závor.

Hradec Králové 14. júla (TASR) - Štyria ľudia zahynuli v nedeľu v Česku na železničnom priecestí v Černožiciach pri Hradci Králové. Nachádzali sa v osobnom aute, ktoré vošlo do cesty zrýchlenému vlaku idúcemu z Trutnova do Hradca Králové, informovali spravodajská televízia ČT24.



"Nehoda sa stala na železničnom priecestí zabezpečenom svetelnou signalizáciou bez závor," cituje ČT24 hovorcu Železničnej inšpekcie Martina Drápala.



Prejazd sa nachádza hneď pri železničnej zastávke, kde sa križuje Hradecká ulica s železničnou traťou Pardubice-Jaroměř. Tá je jednokoľajová, ale veľmi vyťažená — premávajú po nej rýchliky z Prahy do Trutnova aj z Pardubíc do Liberca, expresné a osobné vlaky. Po nehode ich dočasne nahradia autobusy.



Cez víkend tak pri zrážkach vlakov a áut zomrelo v ČR päť ľudí. Jedna žena neprežila sobotňajšiu kolíziu dodávky a osobného vlaku na priecestí pri stredočeskej obci Příčina. Ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia, dvaja ťažké. Aj tento prejazd je vybavený iba výstražnými svetlami.