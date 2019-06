Priama linka s Vladimirom Putinom sa uskutoční 20. júna

Ľudia môžu klásť svoje otázky od 9. júna do skončenia programu 20. júna, a to telefonicky, e-mailom, prostredníctvom SMS a MMS správ.

Moskva 9. júna (TASR) - Každoročný televízny program s názvom "Priama linka s Vladimirom Putinom", v ktorom ruský prezident odpovedá na otázky verejnosti, sa uskutoční 20. júna. Oznámil to v nedeľu Kremeľ.



Priama linka s Putinom sa začne o 12:00 h miestneho času. Program bude vysielať naživo množstvo miestnych televízií. Prezident odpovie na najzaujímavejšie a najnaliehavejšie otázky, uviedol Kremeľ vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra TASS.



Ľudia môžu klásť svoje otázky od 9. júna do skončenia programu 20. júna, a to telefonicky, e-mailom, prostredníctvom SMS a MMS správ či mobilnej aplikácie Moskva-Putinu a webovej stránky moskva-putinu.ru.



Cez sociálne siete Vkontakte a Odnoklassniki môžu ľudia poslať aj videoodkaz. Užívatelia mobilných aplikácií Moskva-Putinu a OK Live budú môcť kontaktovať štúdio prostredníctvom priameho videospojenia.



Putin už absolvoval tento maratón otázok a odpovedí 16-krát; 12-krát ako prezident a štyrikrát ako premiér. Šou sa vysiela pravidelne od roku 2001 okrem rokov 2004 a 2012. Minulý rok sa maratón konal 7. júna, dodal TASS.