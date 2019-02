Priateľa útočníka z berlínskeho vianočného trhu vyhostili z Talianska

U muža sa prejavovali známky radikalizácie a navyše, útočil na väzenských dozorcov a ďalších väzňov, keď si za mrežami odpykával trest nesúvisiaci s terorizmom.

Rím 14. februára (TASR) - Tunisana vo veku 33 rokov, ktorý sa priatelil s útočníkom z berlínskeho vianočného trhu Anisom Amrim, nútene vyhostili z Talianska do vlasti, pretože ho oficiálne označili za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Vo štvrtok o tom informovalo talianske ministerstvo vnútra, ktoré citovala agentúra DPA.



U muža sa podľa vyhlásenia ministerstva prejavovali známky radikalizácie a navyše, útočil na väzenských dozorcov a ďalších väzňov, keď si za mrežami odpykával trest nesúvisiaci s terorizmom.



Tajné služby muža sledovali, pretože sa pred rokmi začal priateliť s Amrim. Priateľstvo nadviazali v čase, keď boli obaja uväznení v Palerme na talianskom ostrove Sicília.



Amri, neúspešný tuniský žiadateľ o azyl, pricestoval do Talianska v roku 2011 na člne s migrantmi a podľa informácií úradov sa v talianskych väzniciach zradikalizoval; neskôr sa dostal do Nemecka.



Amri 19. decembra 2016 vrážal nákladným autom do davov na zaplnených vianočných trhoch v Berlíne, zabil tak 12 ľudí a potom unikal cez niekoľko európskych krajín.



Štyri dni po útoku dorazil na predmestie talianskeho Milána s názvom Sesto San Giovanni, kde ho náhodou chytila policajná hliadka a zastrelila.