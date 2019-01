Približne 1000 sýrskych utečencov sa vrátilo z Libanonu do vlasti

Išlo o najnovšiu skupinu, ktorá sa vrátila do tejto vojnou spustošenej krajiny.

Bejrút 24. januára (TASR) - Približne 1000 sýrskych utečencov sa vo štvrtok vydalo z Libanonu na cestu do vlasti. Išlo o najnovšiu skupinu, ktorá sa vrátila do tejto vojnou spustošenej krajiny.



Utečenci sa od skorých ranných hodín zhromažďovali na bejrútskom predmestí Burdž Hammúd. Tam nastupovali do autobusov, ktoré ich odvážali domov. Stovky ďalších sa zhromaždili na iných miestach Libanonu, odkiaľ ich tiež prevážali autobusmi.



Podľa agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na libanonské bezpečnostné zdroje, je väčšina týchto utečencov z vidieckych oblastí okolo sýrskeho hlavného mesta Damask.



K návratu utečencov dochádza po tom, ako sýrske vládne sily v minulých rokoch opätovne dobyli takmer 60 percent Sýrie.



Štvrtkový návrat organizoval libanonský Generálny bezpečnostný direktoriát, ktorý má na starosti cudzincov v Libanone, uvádza agentúra AP.



V Libanone je podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) registrovaných približne 950.000 sýrskych utečencov. Vláda však odhaduje, že v skutočnosti je v krajine až 1,5 milióna sýrskych utečencov. Väčšina žije v extrémnej chudobe a zaťažila už aj tak nestabilnú libanonskú ekonomiku, uvádzajú humanitárne organizácie.



V iných krajinách regiónu v súčasnosti žije približne 5,6 milióna sýrskych utečencov, z ktorých asi milión sa narodil už v exile, vyplýva z údajov UNHCR.



Aj keď sa do niektorých oblastí Sýrie už vrátila časť obyvateľov, krajina ako celok nie je podľa OSN ešte bezpečná pre návrat civilistov.