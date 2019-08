Približne 1500 mladých ľudí v Dortmunde demonštrovalo za klímu

Pochod sa konal počas päťdňového kongresu hnutia Piatky za budúcnosť, ktorý sa začal v stredu a potrvá do nedele.

Dortmund 3. augusta (TASR) - Približne 1500 mladých ľudí sa zhromaždilo v piatok v západonemeckom meste Dortmund v rámci hnutia Piatky za budúcnosť, ktoré do konca školského roka organizovalo pravidelné piatkové demonštrácie mládeže.



Demonštranti v Dortmunde niesli transparenty, skandovali a hrali hudbu, informovala agentúra DPA. "Nikdy nesmieme dovoliť, aby sa Zem zohriala o dva stupne Celzia. Sme k tomu už blízko a to nám naozaj naháňa strach," povedal jeden z rečníkov na zhromaždení.



Pochod sa konal počas päťdňového kongresu hnutia Piatky za budúcnosť, ktorý sa začal v stredu a potrvá do nedele. Podľa DPA sa na ňom zúčastňuje viac ako 1500 školákov a študentov z celého Nemecka s cieľom prehodnotiť doterajšie úspechy hnutia a diskutovať o budúcich aktivitách.



Hnutie Piatky za budúcnosť inšpirovala mladá švédska aktivistka Greta Thunbergová, ktorá dlhodobo protestovala pred švédskym parlamentom a žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene.