Približne 400.000 ľudí podpísalo petíciu za odstúpenie premiéra Babiša

Organizátori očakávajú v nedeľu v Prahe na protestoch za premiérovo odvolanie státisíce demonštrantov.

Praha 22. júna (TASR) - Približne 400.000 ľudí podpísalo petíciu, ktorá žiada, aby český premiér Andrej Babiš odstúpil v súvislosti s obvineniami z podvodu a zneužitia dotácií na svoje bývalé podniky, informovala v sobotu agentúra AP.



Nedeľňajšie protesty majú byť najväčšou protivládnou demonštráciou od čias Nežnej revolúcie v roku 1989 a má uzavrieť vlnu zhromaždení, ktoré sa v predošlých týždňoch konali po celej krajine.



"Je to zaujímavé ale je to takisto hanba, že naša politická situácia je v stave, ktorý si vyžaduje niečo také," povedal 24-ročný študent teológie Benjamin Roll, jeden zo zakladateľov spolku Milión chvíľok pre demokraciu, ktorí protesty organizuje.



"Na druhej strane, som rád, že sa nám darí mobilizovať občiansku spoločnosť a to pokladám za najdôležitejšiu úlohu nášho spolku," dodal Roll.



Podnikateľ Babiš, ktorý sa stal populistickým politikom, podľa AP odoláva tlaku a poukazuje na nízku úroveň nezamestnanosti v krajine.



"Českej republike sa darí dobre," uviedol. "Sme najlepší v regióne a v celej Európe," povedal a dodal, že Česká republika je najlepšie miesto na investovanie.



V Česku sa už niekoľko týždňov konajú demonštrácie za nezávislosť justície a za odchod premiéra Babiša a ním dosadenej ministerky spravodlivosti Marie Benešovej (za ANO). Protestujúci sa podľa AP obávajú, že ministerka môže oslabiť nezávislosť právneho systému v krajine podobne ako v iných krajinách strednej a východnej Európy.



Európska komisia (EK) poslala v máji českým úradom závery auditnej správy, na základe ktorej je premiér Babiš pre pretrvávajúce väzby na svoje bývalé podniky v konflikte záujmov. Babiš akýkoľvek konflikt záujmov odmieta a tvrdí, že všetky obvinenia voči nemu sú politicky motivované.