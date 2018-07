Príbuzní obetí útoku na Bataclan chcú vedieť, prečo nezasiahli vojaci

Nový proces, iniciovaný v stredu, si kladie za cieľ odhaliť, kto vo francúzskej vláde bol zodpovedný za konanie vojakov.

Paríž 4. júla (TASR) - Preživší a pozostalí obetí teroristického útoku na parížsky hudobný klub Bataclan z roku 2015 podali na francúzskom správnom súde žiadosť o prešetrenie, prečo neďaleko rozmiestnení vojaci dostali príkaz nezasiahnuť, keď ozbrojenci z teroristickej skupiny Islamský štát (IS) spustili paľbu na koncerte.



Iniciatíva prichádza mesiac po tom, ako preživší a pozostalí obetí podali sťažnosť s rovnakým zámerom.



Počas útoku dostalo osem vojakov, nachádzajúcich sa v rámci bezpečnostnej operácie neďaleko Bataclanu, rozkaz nepoužiť zbrane. Vláda až neskôr objasnila pravidlá postupu armády v podobných situáciách.



Pri koordinovaných útokoch na Bataclan a iné parížske lokality zahynulo 13. novembra 2015 celkovo 130 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia.



V júni prepustili z väzby vo Francúzsku muža podozrivého z toho, že je zapletený do útokov v Paríži. Prepustený, francúzsky občan žijúci v Belgicku Ali Oulkadi, sa vrátil do vlasti, kde bude do súdneho procesu na slobode, ale pod prísnym dohľadom justičných orgánov.



Oulkadi deň po teroristických útokoch v Paríži pomohol jedinému preživšiemu členovi útočiacich kománd, Salahovi Abdeslamovi, pri prevoze do úkrytu v Bruseli.