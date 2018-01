Príčina protestov v Iráne nie je politická, vyhlásil vodca Hizballáhu

Nasralláh spresnil, že príčina súčasných protestov je ekonomická, vyvolaná bankrotom niektorých bánk a spoločností.

Kyjev 4. januára (TASR) - Príčina súčasných protestov v Iráne nie je politická, vyhlásil v stredu vodca libanonského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh.



"V Iráne nie je nič, čoho sa treba obávať... Protesty nie sú veľké... To, čo sa deje v Iráne, je dobre zvládnuté a neporovnateľné s tým, čo sa dialo v roku 2009. Problém v Iráne nie je politický, ako to bolo v roku 2009," citovala Nasralláha agentúra Reuters.



Nasralláh spresnil, že príčina súčasných protestov je ekonomická, vyvolaná bankrotom niektorých bánk a spoločností. Výslednú nespokojnosť podľa neho využili zahraničné mocnosti. "Amerika, Izrael a Saudská Arábia vstúpili do krízy v Iráne," vyhlásil vodca Hizballáhu.



Irán zažíva od minulého štvrtka (28. decembra) vlnu protestov proti ekonomickej politike vlády, na ktorých však zaznievajú i politické požiadavky. Násilné zrážky si vyžiadali už najmenej 20 mŕtvych a ďalšie stovky osôb zadržala polícia. V stredu navyše vyšli do ulíc aj podporovatelia vlády.



Terajšie opozičné protesty sú zrejme najväčšie, aké zasiahli Irán od vlny demonštrácií po sporných prezidentských voľbách v roku 2009, konštatuje agentúra AP. Milióny Iráncov vtedy povstali proti režimu opätovne zvoleného prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda.