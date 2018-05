Boston Dynamics chce na budúci rok uviesť na trh robotov SpotMini

Autonómny robot môže byť napríklad doplnený ďalšími kamerami a strážiť firemné areály. Môže tiež dostať rôzne úlohy ako napríklad kontrolu schodísk v mrakodrapoch.

San Francisco 13. mája (TASR) - Americká firma Boston Dynamics, ktorá sa do povedomia dostala bežiacimi robotmi, chce prvýkrát predávať jeden zo svojich strojov. Štvornohý robot SpotMini, ktorý napodobňuje psa, by sa mal na budúci rok dostať na trh, uviedol zakladateľ spoločnosti Marc Raibert. Cena vyše 30 kilogramov ťažkého robota nie je známa.



Boston Dynamics považuje robota SpotMini za platformu, ktorú zákazníci môžu pomocou ďalších prístrojov vybaviť pre rôzne oblasti použitia, uviedol Raibert v piatok (11. 5.) na konferencii v Berkeley.



Autonómny robot môže byť napríklad doplnený ďalšími kamerami a strážiť firemné areály. Môže tiež dostať rôzne úlohy ako napríklad kontrolu schodísk v mrakodrapoch. Jedným z ďalších potenciálnych trhov je podľa firmy stavebný priemysel. V tomto roku chce Boston Dynamics najprv vyrobiť 100 robotov SpotMini na predaj a až potom rozšíriť produkciu.



Boston Dynamics vznikla pred vyše 25 rokmi a medzičasom vyvíjala robotov napríklad aj na objednávku americkej armády. Do polovice roka 2017 vyše 4 roky parila Google a jeho materskému koncernu Alphabet. Novým vlastníkom sa stal technologický koncern Softbank japonského miliardára Masajošiho Sona.