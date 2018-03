Embraco zatiaľ ponecháva výrobu kompresorov v Taliansku

Embraco, dcérska spoločnosť výrobcu domácich spotrebičov Whirlpool, zmrazila na tento rok plánované zrušenie 500 pracovných miest v Riva di Chieri pri Turíne. Produkcia sa mala presunúť do Bratislavy.

Rím/Bratislava 2. marca (TASR) - Vďaka zásahu talianskej vlády Whirlpool predbežne nezruší 500 pracovných miest v Taliansku, ktoré sa podľa medializovaných správ mali presunúť na Slovensko.



Embraco, dcérska spoločnosť amerického výrobcu domácich spotrebičov Whirlpool, zmrazila na tento rok plánované zrušenie 500 pracovných miest v Riva di Chieri pri Turíne. V piatok to potvrdil taliansky premiér Paolo Gentiloni.



Whirlpool v roku 2014 prevzal talianskeho konkurenta Indesit za približne 758 miliónov eur. Vlani v novembri americký koncern ohlásil, že v závode pri Turíne, v ktorom sa vyrábajú kompresory do chladničiek, zruší 500 pracovných miest. Podľa medializovaných správ sa mala produkcia presunúť do Bratislavy. Po tlaku talianskej vlády však firma ustúpila a zaviazala sa, že tieto pracovné miesta udrží do konca roka 2018.



V turínskom závode ešte pred niekoľkými rokmi pracovalo 2000 ľudí, v súčasnosti už len 535. Kompresory sa majú vyrábať v inom európskom závode skupiny. Znižovanie pracovných miest je podľa Whirlpoolu nevyhnutné pre posilnenie a udržanie európskej produkcie.