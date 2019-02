Sériová výroba nového ruského lietadla sa odkladá pre sankcie USA

Rusko už vyrobilo tri prototypy MS-21, dvojmotorového lietadla strednej triedy, ktoré malo byť na konci tohto roka zaradené do sériovej výroby.

Moskva 18. februára (TASR) - Sériová výroba prvého ruského komerčného lietadla v postsovietskej ére sa odkladá o rok. Môžu za to americké sankcie. Oznámil to v pondelok šéf štátneho priemyselného konglomerátu Rostec Sergej Čemezov.



Ale výkonný riaditeľ spoločnosti Rostec Sergej Čemezov dnes novinárom povedal, že produkcia by sa pre americké sankcie mala začať až koncom roka 2020.



Sankcie totiž zablokovali dovoz komponentov zo Spojených štátov a Japonska, potrebných na výrobu krídiel lietadla a časti chvosta. Podľa Čemezova bude teraz Rusko musieť vyrobiť potrebné komponenty samo, a to si vyžiada určitý čas.



"Vzhľadom na to, že Američania zastavili dodávky kompozitných materiálov (na krídla), presúvame sa k výrobe vlastných kompozitov," citovala agentúra Interfax Čemezova.



"Termín, kedy môžeme začať sériovú výrobu, sa trochu posúva. Do konca tohto roka sme mali začať vyrábať niekoľko lietadiel ako súčasť sériovej výroby, ale teraz to bude koncom roka 2020."



Ruská spoločnosť Aeroflot už schválila lízing 50 nových lietadiel a Moskva uviedla, že aj Sýria rokuje o kúpe nového ruského lietadla.