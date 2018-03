Prieskum: Američania prestávajú dôverovať Facebooku

Facebook sa v Európe i v Spojených štátoch dostal pod drobnohľad v súvislosti s únikom osobných údajov.

San Francisco/Londýn 26. marca (TASR) - Prieskumy naznačujú, že Američania prestávajú Facebooku veriť. V médiách v Spojených štátoch a Británii sa pritom táto sociálna sieť ospravedlňuje za únik osobných dát, píše agentúra Reuters.



Menej než polovica Američanov (41 percent) verí, že Facebook dodržiava americké zákony o ochrane súkromných údajov. Vyplýva to z on-line prieskumov vykonaných v spolupráci Reutersu a spoločnosti Ipsos publikovaných v nedeľu.



Facebook má problémy i v Európe. Podľa nemeckého nedeľníka Bild am Sonntag, ktorý v tejto súvislosti taktiež zverejnil prieskum verejnej mienky, sa až 60 percent Nemcov obáva, že Facebook a iné sociálne médiá majú negatívny vplyv na demokraciu.



V britskom denníku Observer a amerických denníkoch New York Times a Washington Post sa pritom objavila správa, v ktorej sa spoluzakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg ospravedlnil za "narušenie dôvery" a povedal, že, sociálna sieť "má povinnosť chrániť osobné údaje" svojich používateľov - a ak toho nie je schopná, ich dôveru si nezaslúži".



Facebook sa v Európe i v Spojených štátoch dostal pod drobnohľad v súvislosti s únikom osobných údajov. Dáta z profilov facebookových používateľov prostredníctvom aplikácie zozbieral výskumník Alexandr Kogan, ktorý ich neskôr odovzdal spoločnosti Cambridge Analytica. Tá ich podľa obvinení mala použiť na ovplyvnenie výsledkov prezidentských volieb v USA v roku 2016.