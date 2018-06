PRIESKUM: Američania sú spokojnejší s Trumpom i so smerovaním krajiny

Oveľa horšie sú však na tom parlamentní poslanci. V júnovom prieskume vyjadrilo spokojnosť s prácou Kongresu len 19 percent opýtaných, čo je menej ako jeden z piatich.

Washington 19. júna (TASR) – Americký prezident Donald Trump sa teší druhému najlepšiemu hodnoteniu svojho výkonu vo funkcii a Američanom sa pozdáva aj celkové smerovanie ich krajiny. Vyplýva to z najnovších prieskumov verejnej mienky Gallupovho inštitútu.



"Schválenie práce prezidenta Donalda Trumpa dosiahlo v minulotýždňovom prieskume v priemere 45 percent, čím sa priblížilo k jeho osobnému rekordu. Naposledy mal 45-percentné hodnotenie v prvom týždni po inaugurácii," uviedol v pondelok Gallup.



Najnižšie Trump klesol koncom vlaňajška, a to na 35 percent. Od apríla tohto roka sa hodnotenie jeho práce postupne zlepšovalo - podľa Gallupu vďaka rekordne nízkej nezamestnanosti a zníženiu napätia medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreou. Hoci pre Trumpa je 45 percent osobným rekordom, v porovnaní so svojimi predchodcami je aj tak značne pod priemerom, pripomenul inštitút.



V očiach Američanov sa zlepšilo aj celkové smerovanie ich krajiny. Spokojných je z tohto hľadiska až 38 percent z nich, čo je 12-ročný rekord. Spokojnejší boli Američania naposledy v prvej polovici roku 2005 (39–46 percent). Počas hospodárskej krízy v roku 2008 spadla spokojnosť na sedem percent.



Oveľa horšie sú však na tom parlamentní poslanci. V júnovom prieskume vyjadrilo spokojnosť s prácou Kongresu len 19 percent opýtaných, čo je menej ako jeden z piatich.



spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová