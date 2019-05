Prieskum: Česi stále najviac dôverujú Babišovi

Z ďalších predsedov parlamentných strán nasleduje predseda SPD Tomio Okamura s dôverou 24 percent, nasledovaný predsedom komunistov Vojtechom Filipom, ktorému dôveruje 22 percent ľudí.

Praha 6. mája (TASR) - Najvyššej dôvere z českých straníckych predstaviteľov sa v apríli tešil predseda hnutia ANO Andrej Babiš s podporou 38 percent. Za ním s odstupom skončili predseda ČSSD Jan Hamáček (30 percent) a šéf Pirátov Ivan Bartoš (29 percent). Vyplýva to z prieskumu spoločnosti CVVM, informoval v pondelok server Novinky.cz.



Z ďalších predsedov parlamentných strán nasleduje predseda SPD Tomio Okamura s dôverou 24 percent, nasledovaný predsedom komunistov Vojtechom Filipom, ktorému dôveruje 22 percent ľudí. Medzi nich sa vklinil dnes už bývalý predseda ľudovcov Pavel Bělobrádek (23 percent), zatiaľ čo jeho nástupca Marek Výborný zatiaľ nebol do prieskumu zahrnutý.



Predseda TOP 09 Jiří Pospíšil a líder ODS Petr Fiala sa zhodne tešia podpore 20 percent ľudí. Novému šéfovi hnutia STAN Vítovi Rakušanovi dôveruje 13 percent respondentov.



Najvyššiu nedôveru ľudia deklarovali u Okamuru (65 percent), Bělobrádka (58 percent) a podpredsedu hnutia ANO Jaroslava Faltýnka (57 percent).



"V porovnaní s posledným predchádzajúcim výskumom zreteľne klesla dôvera a vzrástol podiel nedôvery u Jaroslava Faltýnka (pokles dôvery o sedem percentuálnych bodov, zvýšenie nedôvery o 13 percentuálnych bodov), menšie negatívne posuny boli zaznamenané tiež u Radima Fialu (pokles dôvery o päť percentuálnych bodov, nárast nedôvery o štyri percentuálne body) a Jana Hamáčka (nárast nedôvery o štyri percentuálne body)," uviedla agentúra.



Pokles Faltýnkovej dôvery môže súvisieť s podozrením na možnú kauzu v mýtnom tendri. Polícia zasahovala na protimonopolnom úrade i vo Faltýnková byte. Obvinenia v tejto veci zatiaľ nepadli.



Prieskum, do ktorého boli zahrnutí predsedovia a prví podpredsedovia snemu strán, prebiehal od 30. marca do 10. apríla a zapojilo sa do neho 1052 respondentov.