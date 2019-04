Prieskum: Fidesz z pozastavenia členstva v EPP profitoval

Prieskum, zverejnený v pondelok v denníku Magyar Nemzet, ukázal, že blok vládnych strán Fidesz-KDNP by v prípadných terajších voľbách získal až 56 percent hlasov rozhodnutých voličov.

Budapešť 1. apríla (TASR) - Maďarskej vládnej strane Fidesz marcové pozastavenie členstva v Európskej ľudovej strane (EPP) prospelo. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Nézőpont Intézet, podľa ktorých si Fidesz v kategórii rozhodnutých voličov polepšil v marci oproti februáru o dve percentá.



Prieskum, zverejnený v pondelok v denníku Magyar Nemzet, ukázal, že blok vládnych strán Fidesz-KDNP by v prípadných terajších voľbách získal až 56 percent hlasov rozhodnutých voličov. Z hľadiska popularity a miery jej rastu by Fidesz-KDNP mohol byť podľa Magyar Nemzetu najpopulárnejším blokom strán v Európe.



Z výsledkov prieskumu Nézőpontu ďalej vyplýva, že Fidesz-KDNP by získal vo voľbách do Európskeho parlamentu 14 mandátov. Oproti vlaňajším parlamentným voľbám by vládny blok získal o deväť percent lepší výsledok.



Väčšina opozičných strán zaznamenala stagnovanie preferencií: Maďarská socialistická strana - Dialóg (MSZP-Párbeszéd) na 11 percentách, Demokratická koalícia (DK) na šiestich, ochranárska LMP na piatich a Momentum na štyroch percentách v kategórii rozhodnutých voličov.



Popularita Jobbiku od vlaňajších aprílových parlamentných volieb klesla o osem percent; v marci by ho volilo 12 percent opýtaných rozhodnutých voličov.



spravodajca TASR Ladislav Vallach)