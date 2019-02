Prieskum: Komika V. Zelenského chce voliť vyše štvrtina Ukrajincov

Zelenskému má v úmysle odovzdať svoj viac ako štvrtina Ukrajincov (26,9 percenta), ktorá sa mieni zúčastniť na voľbách.

Kyjev 14. februára (TASR) - Favoritom marcových ukrajinských prezidentských volieb je populárny komik Volodymyr Zelenskyj. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky z dielne Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KMIS), ktorý jeho výsledky zverejnil vo štvrtok na tlačovej konferencii v kyjevskom sídle agentúry Interfax-Ukrajina.



Zelenskému má v úmysle odovzdať svoj viac ako štvrtina Ukrajincov (26,9 percenta), ktorá sa mieni zúčastniť na voľbách. Súčasného prezidenta Petra Porošenka by volilo 17,7 percenta a bývalú premiérku Juliju Tymošenkovú 15,8 percenta respondentov.



Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil od 31. januára do 10. februára metódou rozhovorov. Na prieskume sa zúčastnilo 2007 respondentov žijúcich v 134 lokalitách vo všetkých oblastiach Ukrajiny s výnimkou okupovaných častí Doneckej oblasti, Luhanskej oblasti a Krymu. Štatistická chyba nepresahuje 3,3 percenta.



Štyridsaťjedenročný Zelenskyj — herec a riaditeľ filmových štúdií Kvartal 95 — sa podľa vlastných slov rozhodol kandidovať, aby mohol "niečo na Ukrajine zmeniť".



Svoju kandidatúru ohlásil krátko pred začiatkom tohto roka v silvestrovskom zábavnom programe, ktorý vysielala ukrajinská televízia 1+1.



Mnohí Ukrajinci poznajú Zelenského z komediálneho seriálu Služobník ľudu. Stvárňuje v ňom obyčajného učiteľa odhodlaného bojovať proti korupcii, ktorý sa stane prezidentom.



Zelenskyj vyhlásil, že ak voľby vyhrá, predloží parlamentu návrhy zákonov o impeachmente prezidenta a o zrušení imunity hlavy štátu, poslancov parlamentu i sudcov. Tiež vyhlásil, že z politiky odíde, ak občanov ako prezident sklame.



Kampaň pred prezidentskými voľbami na Ukrajine sa začala 31. decembra. Samotné voľby sú naplánované na 31. marca. Ak nijaký kandidát nezíska podporu viac ako polovice zúčastnených voličov, 21. apríla sa bude konať druhé kolo volieb.



Ústredná volebná komisia (ÚVK) ukončila registráciu kandidátov 8. februára. Zaregistrovala 44 prezidentských kandidátov — 40 mužov a štyri ženy. Politické strany nominovali 24 kandidátov. ÚVK dostala celkovo 92 žiadostí o registráciu kandidatúry. Pre porovnanie, v minulých prezidentských voľbách v roku 2014 dostala 53 takýchto žiadostí.