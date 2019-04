Prieskum: Menej než 40 percent Európanov vie, že voľby do EP sú v máji

Otázky, ktoré ľudí najviac trápia, sú hospodárstvo, rast, boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a imigrácia.

Brusel 25. apríla (TASR) – Len 38 percent Európanov (okrem občanov Británie) vie, že voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú konať v máji, a iba päť percent opýtaných dokáže uviesť presný termín volieb, ktoré sa uskutočnia 23. až 26. mája. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorého výsledky vo štvrtok zverejnili EP a spoločnosť Kantar Public, píše agentúra AFP.



Viac než 50-percentný úspech v prieskume dosiahli len v siedmich krajinách vrátane Talianska, kde si euroskeptici vedení talianskym vicepremiérom a predsedom protiimigračnej strany Liga Severu Matteom Salvinim sľubujú víťazstvo vo voľbách.



Prieskum však ukázal i to, že veľká časť obyvateľov Európskej únie členstvo v EÚ podporuje (v priemere 61 percent v 27 krajinách, s výnimkou Británie). Ide o najvyšší počet od pádu Berlínskeho múra v roku 1989 či prijatia Maastrichtskej zmluvy v roku 1992.



Prieskum bol realizovaný v 28 členských krajinách EÚ v termíne od 19. februára do 4. marca na vzorke 27.973 ľudí starších ako 15 rokov.



Otázky, ktoré ľudí najviac trápia, sú hospodárstvo, rast, boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a imigrácia.



Prisťahovalectvo by malo byť podľa 44 percent respondentov prioritou kampane. V októbrovom prieskume túto tému považovalo za najdôležitejšiu 50 percent ľudí.