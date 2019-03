PRIESKUM: Nemci by vylúčili Fidesz z EPP

Z radov voličov kresťanských demokratov z CDU/CSU by Fidesz nechcelo v EPP vidieť 66 percent opýtaných, 25 percent by vylúčenie odmietlo.

Budapešť 14. marca (TASR) - Keby voliči nemeckých strán z Európskeho parlamentu (EP) rozhodovali o osude maďarskej vládnucej strany Fidesz vo frakcii Európskej ľudovej strany (EPP) v EP, tak 67 percent z nich by hlasovalo za vylúčenie tejto strany premiéra Viktora Orbána. Vyplýva to z výsledkov prieskumu nemeckého inštitútu Civery.



Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság výsledky prieskumu zverejnila vo štvrtok webová stránka nemeckej telekomunikačnej spoločnosti Deutsche Telekom, ktorá si prieskum uskutočnený v období od 5. do 12. marca na vzorke 5948 respondentov objednala.



Z radov voličov kresťanských demokratov z CDU/CSU by Fidesz nechcelo v EPP vidieť 66 percent opýtaných; 25 percent by vylúčenie odmietlo. Za vylúčenie Fideszu by zo stúpencov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) hlasovalo až 86,6 percenta, 72 percent priaznivcov strany Ľavice a 52 percent liberálnej FDP.



Proti vylúčeniu Fideszu by hlasovalo až 81 percent prívržencov pravicovopopulistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD).



Predseda frakcie EPP Manfred Weber, ktorý je lídrom kandidátky ľudovcov v májových eurovoľbách, určil tri podmienky, ktoré musí Fidesz splniť, aby si mohol zachovať svoje členstvo v EPP: Okrem zastavenia kampane útočiacej na predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a maďarsko-amerického finančníka Georgea Sorosa sa má premiér Orbán taktiež ospravedlniť ostatným členom EPP a zabezpečiť, aby Stredoeurópska univerzita (CEU) mohla zostať v Budapešti.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)