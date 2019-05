Prieskum: Nemci sa obávajú vplyvu falošných správ na voľby do EP

Podľa prieskumu sa 50 percent opýtaných vyjadrilo, že spomínané riziko považuje za celkom vysoké, a 21 percent ho považuje za veľmi vysoké.

Düsseldorf 16. mája (TASR) - Väčšina Nemcov sa obáva, že nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu by mohli byť zmanipulované falošnými správami. Vyplýva to z výsledkov prieskumu konzultačnej spoločnosti PwC, ktoré vo štvrtok zverejnila tlačová agentúra DPA.



Podľa prieskumu sa 50 percent opýtaných vyjadrilo, že spomínané riziko považuje za "celkom vysoké", a 21 percent ho považuje za "veľmi vysoké". Spoločnosť realizovala prieskum na vzorke 1000 respondentov.



Štyridsaťštyri percent opýtaných tiež uviedlo, že má problémy s rozpoznávaním falošných správ, a priznalo sa, že by to mohlo ovplyvniť ich rozhodnutie v deň volieb.



Šesťdesiatdeväť percent opýtaných si myslí, že sociálne médiá a platformy by mali správy tohto druhu monitorovať a mazať. Šesťdesiatjeden percent sa domnieva, že médiá by mali jasne identifikovať svoje ideologické zameranie.



Iba 37 percent respondentov je za to, aby sa bránilo zverejňovaniu anonymných príspevkov na sociálnych médiách.