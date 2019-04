O žiadateľoch o azyl sa negatívne vyjadrilo 54 percent Nemcov

Štúdia takisto ukázala, že sa znížil i počet ľudí, ktorí majú výhrady voči homosexuálom - ich počet nepresiahol osem percent. Pritom pred dvoma rokmi išlo ešte o každého desiateho opýtaného.

Berlín 25. apríla (TASR) - Viac než polovica Nemcov má výhrady voči žiadateľom o azyl, a to i napriek ich klesajúcemu počtu. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky "Mitte" Nadácie Friedricha Eberta (FES), ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok. Informovala o tom agentúra DPA.



Zatiaľ čo v roku 2014 sa na adresu žiadateľov o azyl negatívne vyjadrovalo približne 44 percent opýtaných, počas migračnej krízy počet takto zmýšľajúcich ľudí narástol. Odrazilo sa to v prieskume z roku 2016, keď svoje znepokojivé názory na migrantov prejavilo až 49,5 percenta opýtaných.



V najnovšom prieskume dosiahlo nepriateľské naladenie spoločnosti rekordných 54,1 percenta - ide o najvyššie číslo od roku 2002, keď sa začal tento prieskum realizovať.



Nadácia Friedricha Eberta, blízka nemeckej Sociálnodemokratickej strane (SPD), ho uskutočňuje každé dva roky. Zisťuje pritom mieru krajne pravicových názorov v spoločnosti, ako i nevraživosť a xenofóbne prejavy voči istým skupinám obyvateľstva.



Výsledky prieskumu na druhej strane napríklad ukázali, že predsudky voči ľuďom bez domova od roku 2014 kontinuálne klesajú. V roku 2016 sa o tejto skupine osôb negatívne vyslovilo 18 percent respondentov. V aktuálnom prieskume to bolo len necelých 11 percent.



Štúdia takisto ukázala, že sa znížil i počet ľudí, ktorí majú výhrady voči homosexuálom - ich počet nepresiahol osem percent. Pritom pred dvoma rokmi išlo ešte o každého desiateho opýtaného.



Aktuálny prieskum vykonali na vzorke 1890 občanov Nemecka a prebiehal od septembra minulého roku do februára 2019.