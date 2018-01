PRIESKUM: Drahoš má šancu poraziť Zemana, výsledok bude tesný

Voľby budú až do konca extrémne napínavé - ani jeden z kandidátov si totiž zatiaľ nenaklonil viac než 50 percent voličov.

Praha 22. januára (TASR) - Bývalý šéf českej Akadémie vied Jiří Drahoš má v druhom kole prezidentských volieb slušné šance poraziť súčasnú hlavu štátu Miloša Zemana. Na prvý pohľad to naznačujú výsledky v pondelok zverejneného exkluzívneho prieskumu agentúry STEM/MARK pre denník Mladá fronta DNES. Za Drahoša je pevne rozhodnutých hlasovať 47 percent voličov, za Zemana 43 percent.



Na druhý pohľad je však zjavné, že voľby budú až do konca extrémne napínavé - ani jeden z kandidátov si totiž zatiaľ nenaklonil viac než 50 percent voličov, konštatuje spravodajský server iDNES.cz.



Plných desať percent z nich síce vie, že voliť pôjde, ale ešte sa nerozhodlo, za koho bude hlasovať. Nie teda Drahošovi či Zemanovi priaznivci, ale okolo pol milióna ľudí, ktorí stále váhajú, bude mať posledné slovo.



"Jiří Drahoš stále drží väčšie tromfy. Ale výsledok bude veľmi tesný," predpovedá riaditeľ výskumu Pavel Šimoník.



Prieskum, ktorý si MF DNES zadala u agentúry STEM/MARK, je ojedinelý v tom, že výskumníci začali zbierať údaje od 1078 respondentov až po vyhlásení výsledkov prvého kola volieb. Pondelok je posledným dňom, keď sa môže podľa zákona zverejniť predvolebný prieskum.



V prvom kole priamych prezidentských volieb v Česku zvíťazil Zeman so ziskom 38,56 percenta hlasov, na druhom postupovom mieste skončil Drahoš, ktorého podporilo 26,6 percenta zúčastnených voličov. Obaja tak postúpili do druhého kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. a 27. januára.