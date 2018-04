Prieskum Publicus: Podpora Fideszu klesla, Jobbik posilnil

Tábor priaznivcov Maďarskej socialistickej strany (MSZP) sa rozrástol v uvedenom období o jedno percento, volilo by ju 13 percent opýtaných.

Budapešť 5. apríla (TASR) - Podpora maďarskej vládnej strany Fidesz klesla v priebehu dvoch týždňov o dve percentá, volilo by ju 25 percent voličov. Opozičná ultrapravicová strana Jobbik si polepšila o dve percentá na 14 percent, vyplýva z aktuálnych výsledkov prieskumu Publicus, ktorý vypracovali pre spravodajský server vasarnapihirek.hu.



Ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) zaznamenala jednopercentný pokles preferencií, v tomto prieskume dosiahla päťpercentnú podporu.



Demokratickú koalíciu (DK) by volili tri percentá respondentov, o jedno percento menej než pred dvoma týždňami.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach