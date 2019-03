Prieskum: Respondenti poslali Zelenského a Porošenka do druhého kola

Z výsledkov vyplýva, že Zelenskému chce odovzdať svoj hlas 27,7 percenta, Porošenka chce voliť 19,6 percenta respondentov a bývalú premiérku Juliju Tymošenkovú 14,8 percenta.

Kyjev 13. marca (TASR) - Ak by sa prezidentské voľby na Ukrajine konali už túto nedeľu, ani jeden z kandidátov by nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov a 21. apríla by sa muselo konať druhé kolo. V ňom by sa stretli komik Volodymyr Zelenskyj a úradujúci prezident Petro Porošenko. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila ukrajinská sociologická spoločnosť SOCIS. Jeho výsledky zverejnila v stredu aj agentúra Ukrinfom.



Z výsledkov celoštátneho prieskumu vyplýva, že Zelenskému chce odovzdať svoj hlas 27,7 percenta respondentov, ktorí sa "definitívne" rozhodli zúčastniť sa na voľbách vypísaných na 31. marca. Porošenka chce voliť 19,6 percenta respondentov a bývalú premiérku Juliju Tymošenkovú 14,8 percenta.



Respondenti odpovedali aj na otázku, kto sa podľa nich stane víťazom volieb. Za najpravdepodobnejšieho víťaza označilo 23,9 percenta opýtaných Porošenka. Víťazstvo Zelenského predpovedalo 19,3 percenta respondentov a víťazstvo Tymošenkovej 13,2 percenta.



Celkovo 73 percent respondentov uviedlo, že bude určite hlasovať v prezidentských voľbách, 19 percent si nebolo istých, či príde k urnám a osem percent uviedlo, že nebude hlasovať.



Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil od 5. do 10. marca metódou rozhovorov. Na prieskume sa zúčastnilo 2000 respondentov žijúcich vo všetkých oblastiach Ukrajiny s výnimkou okupovaných častí Doneckej oblasti, Luhanskej oblasti a Krymu. Štatistická chyba nepresahuje 2,1 percenta.



Ústredná volebná komisia zaregistrovala 44 prezidentských kandidátov — 40 mužov a štyri ženy.