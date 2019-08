PRIESKUM: Škóti by v referende hlasovali za nezávislosť

Štyridsaťšesť percent z celkového počtu 1019 respondentov uviedlo, že by v prípadnom ďalšom referende podporilo škótsku nezávislosť.

Londýn 5. augusta (TASR) - Škótski voliči by v druhom referende podporili nezávislosť Škótska od Británie. Vyplýva to z nového prieskumu verejnej mienky, o ktorom v pondelok informovala agentúra Reuters.



Prieskum vykonala nezávislá agentúra Lord Ashcroft Polls, ktorú založil bývalý podpredseda britskej Konzervatívnej strany Michael Ashcroft.



Štyridsaťšesť percent z celkového počtu 1019 respondentov uviedlo, že by v prípadnom ďalšom referende podporilo škótsku nezávislosť. Opačný názor vyslovilo 43 percent opýtaných.



Po odrátaní tých účastníkov prieskumu, ktorí sa nevedeli k danej otázke vyjadriť alebo by v prípadnom druhom referende vôbec nehlasovali, by bol pomer stúpencov a odporcov nezávislosti 52 ku 48 percentám.



Podľa agentúry Reuters ide o prvý väčší prieskum od marca 2017, v ktorom dominujú zástancovia škótskej samostatnosti.



Lord Ashcroft vykonal prieskum po minulotýždňovej návšteve nového britského premiéra Borisa Johnsona v škótskom Edinburghu.



"Zistil som, že tesná väčšina Škótov podporuje vypísanie nového referenda, a taktiež to, že prvýkrát za vyše dva roky prevažujú stúpenci nezávislosti," zhrnul výsledky prieskumu lord Ashcroft.



V prvom referende z roku 2014 sa 55 percent škótskych voličov vyslovilo proti vyhláseniu nezávislosti od zvyšku Spojeného kráľovstva. Za samostatnosť hlasovalo 45 percent voličov.



Nový prieskum prichádza v napätom období pred opakovane odkladaným odchodom Británie z EÚ, o ktorom rozhodlo referendum z júna 2016. Za brexit vtedy hlasovali voliči vo Walese a v Anglicku, avšak Škóti a Severní Íri podporili zotrvanie v EÚ.



Škótska národná strana (SNP), ktorá vedie regionálnu vládu v Edinburghu, za súčasnej situácie hovorí o možnosti vypísania druhého plebiscitu o nezávislosti Škótska, ktoré je podľa nej nútené opustiť EÚ proti svojej vôli.



Nový britský premiér Johnson sľubuje, že Spojené kráľovstvo odíde z EÚ 31. októbra tohto roku, či už s dohodou alebo bez dohody. Možnosť vypísania nového referenda o nezávislosti Škótska Johnson odmieta.