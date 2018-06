Prieskum: Spor o migračnú politiku škodí nemeckým konzervatívcom

Týždenný prieskum ukázal, že CDU kancelárky Angely Merkelovej a jej sesterská CSU si pohoršili o dve percentuálne body.

Berlín 24. júna (TASR) - Spor konzervatívnych strán nemeckej vládnej koalície okolo azylovej politiky sa negatívne odrazil na ich podpore medzi voličmi. Vyplýva to z výsledkov nového prieskumu zverejnených v nedeľu, podľa ktorých si znova polepšila krajná pravica.



Týždenný prieskum inštitútu Emnid pre nedeľné vydanie denníka Bild ukázal, že Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej a jej sesterská Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU) si pohoršili o dve percentuálne body na spoločných 31 percent.



Podpora Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorá s úniou CDU/CSU tvorí veľkú koalíciu v Berlíne, zostala nezmenená na úrovní 18 percent.



Tri koaličné strany by tak spolu získali už len 49 percent hlasov, ak by sa voľby konali tento týždeň, píše agentúra DPA.



Pravicovo-populistickú, protiimigračnú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) by volilo 16 percent respondentov, čo je o jeden bod viac ako pred týždňom a súčasne dosiaľ najlepší výsledok AfD v týždenných prieskumoch Emnidu.



O jeden bod sa zvýšila aj podpora opozičných zelených - na 12 percent - a liberálov zo Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorí dosiahli deväť percent. Strana Ľavica klesla o jeden bod na desať percent.



Na prieskume realizovanom od 14. do 20. júna sa zúčastnilo celkovo 2336 nemeckých voličov.