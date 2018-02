Prieskum: Strana SPD je podľa väčšiny Nemcov nespôsobilá pre vládnutie

Plánované odovzdanie vedenia SPD z rúk Martina Schulza jeho straníckej kolegyni Andrei Nahlesovej je takisto vnímané so skepsou.

Berlín 11. februára (TASR) - Približne dve tretiny Nemcov nepovažujú sociálnych demokratov (SPD) za spôsobilých pre vládnutie na celoštátnej úrovni. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý prichádza iba dva týždne pred tým, ako má táto strana hlasovať o novej koaličnej dohode s konzervatívcami CDU.



Prieskum realizovala spoločnosť Civey pre webový spravodajský portál t-online.de na vzorke 5000 respondentov, z ktorých 67,1 percenta zdieľa uvedený názor. Iba 25,6 percenta považuje SPD za spôsobilú vládnuť, hoci toto číslo je podstatne vyššie medzi stúpencami SPD - predstavuje 68,7 percenta.



Medzi podporovateľmi CDU kancelárky Angely Merkelovej a jej bavorskej sesterskej strany CSU - s ktorými je SPD prichystaná vytvoriť koaličnú vládu -, sa k schopnosti SPD vládnuť vyjadrilo kriticky 71,6 percenta opýtaných, informovala v nedeľu agentúra DPA, citujúc danú inštitúciu pre výskum verejnej mienky.



Plánované odovzdanie vedenia SPD z rúk Martina Schulza jeho straníckej kolegyni Andrei Nahlesovej je takisto vnímané so skepsou, vyplynulo z prieskumu spoločnosti Emnid pre nedeľňajšie vydanie denníka Bild. Iba 33 percent respondentov uviedlo, že SPD bude úspešnejšou stranou pod vedením Nahlesovej.



Výkonný výbor SPD bude na stretnutí v utorok rokovať, či má Nahlesová prevziať dočasné líderstvo strany s okamžitou platnosťou. Ak výbor dá zelenú okamžitej zmene vedenia, Nahlesovú budú musieť zvoliť na mimoriadnom zjazde strany do troch mesiacov, uviedol v nedeľu generálny tajomník SPD Lars Klingbeil.