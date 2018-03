Prieskum v Maďarsku: Z oslabenia Fideszu profitovali opozičné strany

V kategórii rozhodnutých voličov klesla podpora Fideszu vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu o štyri percentá na 44 percent.

Budapešť 7. marca (TASR) - Z oslabenia maďarskej vládnej strany Fidesz, ktorej nominant prehral vo februárových doplňovacích voľbách v meste Hódmezővásárhely, dokázal profitovať najmä blok Maďarská socialistická strana (MSZP)-Dialóg, ale aj strana Jobbik. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Iránytű Intézet, ktoré zverejnil denník Magyar Nemzet.



V kategórii rozhodnutých voličov klesla podpora Fideszu vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu o štyri percentá na 44 percent, pričom oproti decembru je to až šesťpercentné oslabenie preferencií. V kategórii všetkých voličov podpora vládnej strany klesla z 33 na 31 percent.



Podľa výpočtov inštitútu, ktorý je blízky Jobbiku, stratil Fidesz takmer 300.000 voličov, ktorých väčšina je však teraz nerozhodnutá.



Z februárových doplňujúcich volieb aj napriek tomu profitovali opozičné strany - blok MSZP-Dialóg si polepšil v kategórii rozhodnutých voličov o dve percentá - volil by ho deväť percent voličov -, Jobbik v rovnakej kategórii posilnil o dve percentá na 24 percent, a o jedno percento si polepšili aj Demokratická koalícia (DK) a Politika môže byť iná (LMP) na osem percent.



Oslabenie zaznamenal inštitút Iránytű Intézet v prípade strany Spolu (Együtt), ktorej podpora klesla na nemerateľnú úroveň. Inštitút za týmto javom vidí spojenie MSZP so stranou Dialóg.



