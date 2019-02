Prieskum: Väčšina Britov si myslí, že EÚ bude po brexite oslabená

Vyše polovica Britov (58 percent) sa domnieva, že počas rokovaní o brexite bola EÚ voči Británii neprimerane tvrdá.

Londýn 25. februára (TASR) - Takmer dve tretiny Britov sa domnievajú, že Európska únia na rokovaniach o podobe brexitu zaujala prehnane tvrdý postoj k Británii a že po odchode Británie dôjde k oslabeniu Únie. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý vykonala spoločnosť YouGov pre Univerzitu kráľovnej Márie v Londýne (QMUL).



Prieskum zisťoval, ako Briti vnímajú proces brexitu a jeho dôsledky z pohľadu Európanov. Uskutočnil sa v dňoch 5.-6. februára a zapojilo sa doň 1799 ľudí, ktorí predstavovali celoštátnu vzorku respondentov.



Výsledky prieskumu naznačili, že vo vnímaní brexitu existuje veľký generačný rozdiel. Zatiaľ čo stratu práva Britov na život, prácu a štúdium v inej krajine Únie považujú za vážny problém takmer dve tretiny (63 percent) opýtaných vo veku 18-24 rokov, to isté si myslí len jedna tretina (34 percent) Britov vo veku nad 65 rokov.



Vyše polovica Britov (58 percent) sa domnieva, že počas rokovaní o brexite bola EÚ voči Británii neprimerane tvrdá. S týmto tvrdením súhlasí aj 78 percent respondentov vo veku nad 65 rokov, takmer polovica (48 percent) vo veku 25-49 rokov, ale iba 37 percent opýtaných vo veku 18-24 rokov.



Údaje tiež ukazujú, že približne 54 percent opýtaných si myslí, že po vystúpení Spojeného kráľovstva, ktorý je naplánovaný na 29. marca, bude zostávajúca časť Únie oslabená.



Väčšina Britov, konkrétne 62 percent, sa domnieva, že brexit zničil reputáciu ich krajiny v Európe a ľudia z iných európskych štátov vnímajú teraz Britániu negatívne. Viac ako polovica Britov (55 percent) si tiež myslí, že Európania nebudú odchod Británie z bloku ľutovať.



Po neschválení dohody o brexite s EÚ sa britská premiérka Theresa Mayová vrátila v januári do Bruselu, aby požiadala o otvorenie rokovaní o tzv. írskej poistke, teda budúcom režime na hraniciach medzi Severným Írskom a Írskou republikou, členom Únie.



Podľa tretiny Britov (32 percent) by EÚ mala súhlasiť s Mayovej dohodou, ktorej súčasťou nebude poistka. Len 23 percent Britov si, naopak, myslí, že Únia by mala s dohodou súhlasiť jedine vtedy, ak bude obsahovať aj poistku. Na túto otázku nevedelo odpovedať približne 45 percent respondentov, čo naznačuje, že ani jedna zo strán nepredložila na rokovaniach presvedčivé návrhy, ktoré sa týkali írskych hraníc.