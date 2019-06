Prieskum: Väčšina Nemcov aj naďalej uprednostňuje veľkú koalíciu

Najmenší záujem o rozpad koalície majú prívrženci CDU/CSU (14 percent opýtaných) a SPD (32 percent).

Berlín 11. júna (TASR) - Viac ako polovica Nemcov (59 percent) si aj naďalej želá pokračovanie veľkej koalície konzervatívnych strán CDU/CSU a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorá by podľa nich mala vládnuť až do konca volebného obdobia v roku 2021. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Trendbarometer pre televízie RTL/n-tv, o ktorom informovala agentúra DPA.



Za predčasné ukončenie koalície CDU/CSU a SPD sa vyslovilo 33 percent opýtaných.



Najmenší záujem o rozpad koalície majú prívrženci CDU/CSU (14 percent opýtaných) a SPD (32 percent). Štyridsať percent voličov Zelených zastáva názor, že takzvaná veľká koalícia by už nemala vládnuť.



Ak by sa veľká koalícia rozpadla, 53 percent respondentov by bolo za vypísanie nových volieb. Takzvanú "jamajskú koalíciu" pozostávajúcu z bloku CDU/CSU, Zelených a liberálnej Slobodnej demokratickej strany (FDP) by preferovalo 24 percent opýtaných, zatiaľ čo 16 percent by si zvolilo menšinovú vládu CDU/CSU a Zelených.



Prieskum realizoval inštitút Forsa na vzorke 1003 ľudí.