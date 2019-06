PRIESKUM: Zelenského strana by mohla mať v parlamente väčšinu

Predčasné parlamentné voľby na Ukrajine tak môžu prvýkrát v dejinách krajiny vytvoriť situáciu, keď prezidentská strana bude plne kontrolovať legislatívnu i výkonnú moci.

Kyjev 21. júna (TASR) - Strana ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Sluha národa môže v predčasných parlamentných voľbách získať v parlamente väčšinu. Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky by Zelenského strana mohla mať v Najvyššej rade viac ako 230 poslancov 450-členného zákonodarného zboru, píše agentúra TASS.



Predčasné parlamentné voľby na Ukrajine, ktoré sa uskutočnia 21. júla, tak môžu prvýkrát v dejinách krajiny vytvoriť situáciu, keď prezidentská strana bude plne kontrolovať legislatívnu i výkonnú moci.



Strana Sluha národa v stredu odovzdala ústrednej volebnej komisii kandidátnu listinu s menami 201 uchádzačov o poslanecký mandát. Neskôr, vo štvrtok, predložila na schválenie aj zoznam ďalších 199 kandidátov pre voľby v jednomandátových volebných obvodoch.



Ruslan Bortnik, riaditeľ ukrajinského Inštitútu pre analýzu a manažment, v rozhovore pre TASS uviedol, že na zoznamoch kandidátov dominujú právnici a ekonómovia.



"Väčšinou sú to dostatočne kompetentní ľudia, ale zároveň sa s nimi dá ľahko manipulovať," uviedol. Dodal, že ide o "mladých ľudí, ktorí už vyrastali v duchu západných ideálov novej generácie, generácie obdobia nezávislosti Ukrajiny".



Bortnik dodal, že prvá skupina kandidátov zahŕňa aj osobných priateľov Zelenského, jeho obchodných partnerov, členov tímu Kvartal 95 a jeho volebného tímu. Samostatnou podskupinou sú "právnici" - ľudia nejakým spôsobom napojení na spoločnosť Hillmont Partners, ktorá slúžila pre podnikanie Zelenského a Kvartalu 95.



Do druhej skupiny patria zástupcovia ukrajinského Inštitútu budúcnosti (PEB) a Úradu pre efektívnu reguláciu (BRDO), ktorí spolu minulý rok vytvorili liberálne hnutie Ľudia sú dôležití a stali sa akýmsi školiacim centrom pre ľudí pohybujúcich sa v okolí nového prezidenta.



Osobitnou skupinou kandidátov sú zástupcovia tzv. veľkého biznisu. Ide o desať ľudí, ktorí sú viac či menej napojení na oligarchov Ihora Kolomojského, Viktora Pinčuka a Serhija Ľovočkina.



Ďalšiu skupinu kandidátov tvoria malí a strední podnikatelia či občianski aktivisti.