PRIESKUMNÉ VOZIDLO OPPORTUNITY UKONČILO NA MARSE SVOJU MISIU

Mys Canaveral 13. februára (TASR) - Misia prieskumného robotického vozidla Opportunity na Marse je ukončená. Podľa agentúry AFP to oznámil v stredu americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).



"Po viac ako 800 pokusoch skontaktovať sa s roverom vyhlasujem misiu Opportunity za ukončenú," oznámil Thomas Zurbuchen z riaditeľstva NASA pre vedecké misie na tlačovej konferencii v Pasadene, kde sa nachádza riadiace centrum misie.



Šesťkolesový rover sa odmlčal pred ôsmimi mesiacmi, keď na Marse zúrila prachová búrka.



Vozidlo Opportunity pristálo na Marse 25. januára 2004. Z pristávacej plošiny zišlo 31. januára. Opportunity bol druhým roverom, ktorý tom čase úspešne pristál na Marse. Jeho dvojča Spirit bol vypustený zo Zeme 10. júna 2003, Opportunity ho nasledoval 7. júla toho istého roku. Obe výskumné vozidlá boli súčasťou vedeckého projektu NASA v hodnote 820 miliónov dolárov. Ich úlohou bolo zistiť, či na Marse v minulosti existovali podmienky pre život.



Roboty veľkosti golfového vozíka mali podľa pôvodných zámerov vedcov tri mesiace skúmať povrch Červenej planéty. Prekonali však všetky očakávania. Spirit umlčala v roku 2010 až marťanská zima a Opportunity zásoboval vedcov informáciami ešte v roku 2011. Energiu získavali zo solárnych panelov, niesli si so sebou aj navrtávač kameňov alebo spektrometer.



Vozidlá skúmali na Marse krátery, planiny a piesočné duny. Opportunity prinášal väčšinu vedeckých informácií, Spirit sa staral o dramatizáciu misie. Krátko po pristáti sa dostal do kritického stavu a na Zem posielal nezmyselné údaje. Podarilo sa ho však opraviť. Neskôr zapadol do piesku, pričom zo šiestich kolies mu fungovalo iba päť.



Opportunity objavil v oblasti planiny Meridiani dôkazy pôsobenia vody na horniny. Skúmajúc údaje vedci však postupne nadobudli presvedčenie, že na planine sú príliš nehostinné podmienky na to, aby sa tam kedysi mohol sformovať život. Opportunity preskúmal aj gigantický kráter Victoria ležiaci južne od rovníka Marsu. Spirit sa dostal na náhornú plošinu Home Plate, na ktorej sa mohli nachádzať vulkanické horniny so stopami vody. Spirit analyzoval aj vzorky pôdy v kráteri Gusev, pričom zistil, že sú neobvykle bohaté na oxid kremičitý. Podľa vedcov je na formovanie takéhoto veľkého ložiska oxidu kremičitého prítomnosť vody nevyhnutná. Spirit už predtým objavil v kráteri stopy po dávnej vode — pôdu bohatú na síru, vodou modifikované minerály a stopy sopečnej činnosti.



V júni 2013 vyšla správa, že rover Opportunity objavil na Marse kameň, ktorý obsahuje podľa vedcov veľké množstvo ílovitého materiálu. Jeho prítomnosť je znakom toho, že kameň prišiel do dlhodobého kontaktu s tečúcou vodou.