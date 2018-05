Prieskum: Za dvojtretinovou väčšinou Fideszu netreba hľadať migrantov

Utečenecká téma v predvolebnej kampani najviac oslovila voličov na dedinách a v malých mestách.

Budapešť 16. mája (TASR) - Maďarskí voliči priviedli vládny blok Fidesz-KDNP k dvojtretinovému víťazstvu v aprílových parlamentných voľbách vďaka tomu, s akými priaznivými opatreniami tento politický subjekt na rozdiel od predchádzajúcich vlád prišiel - a nie vďaka tomu, že Fidesz deklaroval takú ochranu proti migrantom, akú deklaroval. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Závecz Research, ktoré v stredu zverejnil spravodajský server index.hu.



Výsledky volieb, v ktorých Fidesz-KDNP získal 133 zo 199 poslaneckých mandátov, potešilo podľa tohto prieskumu 43 percent Maďarov; 40 percent opýtaných by bolo privítalo prehru vládneho bloku.



Utečenecká téma v predvolebnej kampani najviac oslovila voličov na dedinách a v malých mestách. V Budapešti bola otázka migrácie až na štvrtom mieste rebríčka dôvodov, prečo voliť vládny blok.



Opozičné zomknutie, v ktorom by boli všetky opozičné subjekty, by podľa prieskumu Závecz Research volilo 24 percent respondentov.



Fidesz-KDNP získal vo voľbách 133 mandátov, Jobbik obsadil 26 poslaneckých kresiel, blok MSZP-Dialóg 20 kresiel, DK deväť kresiel a LMP osem kresiel. Zvyšné tri poslanecké miesta v Národnom zhromaždení obsadil jeden nezávislý poslanec, jeden poslanec za stranu Spolu (Együtt) a jeden zástupca nemeckej menšiny v Maďarsku.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach