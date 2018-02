Prílev nelegálnych migrantov do Švajčiarska sa v roku 2017 znížil

Švajčiarska pohraničná stráž v roku 2017 odhalila 27.300 ľudí, ktorí sa v krajine zdržiavali nelegálne. Rok predtým išlo o takmer 49.000 prípadov.

Ženeva 22. februára (TASR) - Počet nelegálnych migrantov, ktorí prišli vlani na územie Švajčiarska, bol o takmer polovicu nižší než počas rekordného prílevu v roku 2016. Oznámila to vo štvrtok švajčiarska colná správa.



Švajčiarska pohraničná stráž v roku 2017 odhalila 27.300 ľudí, ktorí sa v krajine zdržiavali nelegálne. Rok predtým išlo o takmer 49.000 prípadov, vyplýva z oznámenia, o ktorom informovala agentúra AP.



Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prišlo v priebehu minulého roka približne 119.000 migrantov z Líbye do Talianska. Táto trasa je hlavnou cestou, ktorú využívajú migranti neskôr vstupujúci do Švajčiarska, často v snahe dostať sa do severnejších európskych krajín.



V roku 2016 túto trasu vedúcu cez centrálnu časť Stredozemného mora využilo 179.000 migrantov. K poklesu jej využívania prispeli zintenzívnené hliadky v líbyjských vodách, posilnené navracanie migrantov z Líbye do ich krajín pôvodu i zvýšené používanie iných trás.