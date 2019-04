Primátor New Yorku nariadil povinné očkovanie v Brooklyne

Vysoký počet prípadov osýpok zaznamenali najmä v radoch príslušníkov ultraortodoxnej židovskej komunity.

New York 10. apríla (TASR) - Primátor mesta New York Bill de Blasio vyhlásil v utorok zdravotnú pohotovosť v niektorých častiach Brooklynu a v rámci boja proti vysokému výskytu osýpok tam nariadil celoplošné očkovanie všetkých ľudí, ktorí s týmto vírusom môžu prísť do kontaktu. Vysoký počet prípadov osýpok zaznamenali najmä v radoch príslušníkov ultraortodoxnej židovskej komunity.



Ide o ďalšiu epizódu výskytu osýpok pozorovaného v mnohých západných krajinách a priamo súvisiaceho so vzostupom hnutia proti očkovaniu, konštatovala agentúra AFP.



De Blasiovo nariadenie sa týka všetkých ľudí žijúcich alebo pracujúcich v štyroch lokalitách Williamsburgu v severozápadnom Brooklyne, kde niektorí obyvatelia očkovanie odmietli z náboženských dôvodov - hoci ani židovské texty, ani miestne židovské úrady nemajú námietky proti očkovanie.



"Nastal čas, aby sme prijali silovejší prístup," povedal de Blasio na tlačovej konferencii. Vyjadril presvedčenie, že súčasná situácia s osýpkami sa dá rýchlo zvrátiť.



Podľa nových pravidiel každý, kto sa nedal zaočkovať proti osýpkam, mumpsu a rubeole (vakcína MMR), alebo nemá potvrdenie o imunite, riskuje pokutu vo výške 1000 dolárov.



Vedenie mesta tiež varovalo, že židovským náboženským školám a centrám dennej starostlivosti slúžiace miestnej ortodoxnej židovskej komunite hrozia pokuty a prípadne aj zavretie, ak dočasne nevylúčia neočkovaných žiakov.



Až doteraz štát New York podmieňoval zaradenie detí do školského systému ich očkovaním, pričom však existovali výnimky z náboženských dôvodov.



Od októbra minulého roku v New Yorku zaznamenali 285 prípadov osýpok. Vírus osýpok sa pritom v USA považoval za vykynožený.