Primátora Győru zažalovali za drogy, majetkové i sexuálne trestné činy

Budapešť 21. októbra (TASR) - Na primátora maďarského mesta Győr Zsolta Borkaiho, ktorý bol v komunálnych voľbách opäť zvolený do funkcie, podali množstvo žalôb pre podozrenie zo zneužitia drog a spáchania majetkových a sexuálnych trestných činov. Informoval o tom v pondelok v maďarskom parlamente generálny prokurátor Péter Polt.



Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV tak Polt reagoval na otázky poslanca opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) Zsolta Gréczyho. Spresnil, že žaloby v prípade trestných činov týkajúcich sa výkonu úradu primátora rieši prokuratúra a že o nich rozhodne győrska pobočka ústrednej vyšetrovacej prokuratúry.



Borkai 15. októbra vyhlásil, že vystupuje z vládnej strany Fidesz, ale dodal, že v nadchádzajúcom päťročnom volebnom období chce viesť mesto ako nezávislý.



Podpredseda Fideszu Lajos Kósa v komerčnej televízii Hír TV označil za neprijateľné, aby Borkai aj napriek tomu, že ho znovuzvolili, zostal v kresle primátora Győru. Vyhlásil tiež, že by bolo vhodnejšie vypísať v tomto meste nové voľby.



Škandál okolo primátora vypukol počas kampane pred komunálnymi voľbami, keď prenikli na verejnosť fotografie a videozáznam s Borkaim, ktoré zachytávali orgie na luxusnej jachte v Chorvátsku. Kompromitujúce fotografie a videá, na ktorých vidno Borkaiho v spoločnosti troch mladých žien, postupne v uplynulých dňoch zverejnil anonymný bloger "diablov advokát". Jeho ďalšie príspevky tvrdili, že Borkai chodieval na Maldivy, a to nielen potápať sa, ale nosil tam do banky aj peniaze získané prostredníctvom korupcie. Dôkazy o tom však bloger doposiaľ nepredložil.



Bývalý gymnasta Borkai, ktorý získal zlato v cvičení na koni na OH 1988 v Soule a v rokoch 2010-17 bol predsedom Maďarského olympijského výboru, sa za "intímne videá" verejne ospravedlnil, ale dodal, že záznamy sú čiastočne zmanipulované. Avizoval, že podá žalobu, a kandidatúry sa nevzdal.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)