Princ Charles navštívi Kubu ako vôbec prvý člen kráľovskej rodiny

Londýn 15. februára (TASR) - Princ Charles pôjde v marci na Kubu, pričom jeho cesta bude vôbec prvou oficiálnou návštevou člena britskej kráľovskej rodiny v tejto krajine. Oznámil to v piatok londýnsky palác Clarence House, Charlesovo oficiálne sídlo.



Charlesa bude na štvordňovej návšteve Kuby, ktorú podnikne v termíne od 24. do 27. marca, sprevádzať jeho manželka Camilla, vojvodkyňa z Cornwallu. Návšteva Kuby bude súčasťou rozsiahlejšieho kráľovského turné, v rámci ktorého princ s manželkou precestujú viacero karibských krajín. Turné sa má skončiť 29. marca, a teda v deň, ktorý je stanovený ako termín vystúpenia Británie z EÚ.



Dvojica sa počas návštevy na Kube neplánuje stretnúť s bývalým prezidentom Raúlom Castrom, bratom zosnulého vodcu kubánskej revolúcie Fidela Castra. Mohla by sa však zísť s členmi kubánskej hudobnej formácie Buena Vista Social Club.



Návšteva na Kube sa uskutoční na žiadosť britskej vlády. Má podporiť rozvíjajúce sa vzťahy medzi Kubou a Britániou a poukázať na kultúrne či akademické väzby medzi oboma krajinami, informoval Clarence House.



Charles s Camillou navštívia Havanu a cestovať budú aj po juhokubánskom pobreží. Ako čestných hostí ich na oficiálnej večery privíta kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel, ktorý vlani v apríli nahradil v úrade Raúla Castra.



Na oznámenie o ich pripravovanej ceste už reagovalo kubánske ministerstvo zahraničných vecí. "Budete v našej krajine vítaní," uviedlo na Twitteri.



Britská kráľovná Alžbeta, ktorá má v súčasnosti už 92 rokov, do zahraničia nevycestovala už od roku 2015, v dôsledku čoho väčšinu náročnejších zahraničných ciest podniká práve Charles s Camillou.



Na svojom turné po Karibiku, ktoré odštartujú 17. marca, precestujú dovedna 10 ostrovov. Okrem Kuby navštívia tiež Svätú Luciu, Barbados, Svätý Vincent a Grenadíny, Svätý Krištof a Nevis, Grenadu, teda ostrovné krajiny patriace do Commonwealthu. Svoje turné zakončia návštevou Kajmaních ostrovov, zámorského územie Spojeného kráľovstva.